رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الشباب الفرص الاستثمارية المتاحة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل دعم عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

تعظيم الاستثمار في المجال الرياضي والاجتماعي

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستثمار في المجال الرياضي والاجتماعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال استغلال الفرص المتاحة لتحقيق عوائد استثمارية مربحة تسهم في رفع العديد من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة في المشروعات الشبابية والرياضية.

وخلال اللقاء، قدم الوزير نبذة عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالوزارة، التي تتضمن إقامة عدد من المشروعات الرياضية خلال الفترة المقبلة بعدة مناطق على مستوى الجمهورية، وكذا العروض المقدمة من بعض الشركات لإقامة هذه المشروعات.

استغلال بعض القطع المتاحة في هيئة استاد القاهرة

وأشار «صبحي»، إلى أن الوزارة تلقت مجموعة من العروض من جانب عدد من المستثمرين والشركات؛ لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالوزارة، ومن بينها استغلال بعض القطع المتاحة في هيئة استاد القاهرة، إلى جانب مشروعات تشغيل وتطوير مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء وتشغيل منشآت المدينة الرياضية بمدينة سلام الجديدة بشرق بورسعيد.

كما تشمل الفرص المتاحة للاستثمار بالوزارة، مشروع تخطيط وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المدينة الرياضية بمدينة العلمين الجديدة، وإنشاء وتشغيل منظومة مراكز الطب الرياضي ووحدات الطب الرياضي بمحافظات الجمهورية.

وقدم الوزير التصورات المقترحة، في العروض المقدمة من جانب المستثمرين والشركات المتقدمة، للتكلفة الاستثمارية للمشروعات، وكذا الخطط الزمنية المقترحة لتنفيذها.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة مراجعة الملاءة المالية للشركات المتقدمة، ومراعاة الخبرات السابقة لها في تنفيذ المشروعات، بجانب قدرتها على تنفيذ المشروعات المقترحة.