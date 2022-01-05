مدبولي يتجه إلى الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

اتجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، إلى مقر كاتدرائية الكرازة المرقسية في العباسية، للقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرافقه عدد من المسؤولين.

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

ويُقدم رئيس مجلس الوزراء، خالص تهانيه للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..