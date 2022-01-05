الكنيسة الأرثوذكسية عن حضور ليلة عيد الميلاد: الحجز مسبق و25% حضور

كشف القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، تفاصيل احتفالات عيد الميلاد للطائفة الأرثوذكسية التي تحل في 7 يناير، موضحًا: «سبق وأن أعلنا منذ أيام ترتيبات وإجراءات قداس عيد الميلاد».

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الإجراءات والترتيبات الموضوعة تضع في مقدمتها الإجراءات الاحترازية أن عدد الحضور ربما لن يصل إلى 25% من العدد الكلي للكنيسة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة ويجب على أبناء الكنيسة ارتداء الكمامات، حيث جرى ترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين.

فرق الكشافة

وتابع المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن فرق الكشافة ستتولى عملية الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث سيتم الدخول بنظام والخروج أيضاً بما يضمن التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية.

الهدف الرئيسي من الإجراءات

وشدد على أن هذه الإجراءات وتحديد طاقة استيعابية للمصلين في قداس عيد الميلاد هدفه الرئيسي ضمان التطبيق الأمثل للضوابط الاحترازية وأن الإجراءات ستعمم على جميع الكنائس والإبراشيات قائلًا: «عملت نظام حجز بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية».

وذكر أن الكنائس أقرت نظاما منذ بداية الجائحة يعتمد على الحجز المسبق عبر أماكن محددة قد تكون مكتباً تابعاً للكنيسة: «اللي عاوز يحضر قداس بيشوف المواعيد المتاحة وبعض الكنائس قدمت نظام حجز عبر التطبيق الإلكتروني وأخرى عبر الاتصال على أرقام معينة، وفي المناسبات بالذات يكون فيه تدقيق في الحضور».

وذكر، أن عددًا كبيرًا من المصلين يحرصون على عدم الزحام في الصلوات، وبخاصة مصابو الأمراض أو كبار السن، وهؤلاء يبتعدون عن التواجد في مناسبات مثل ليلة عيد الميلاد، موضحًا أن الكنيسة اعتذرت عن استقبال المهنئين بالعيد: «هذا يحرمنا من وقت مميز وجميل ومليء بالمحبة، ولكن هذا بسبب صعوبة ضبط الأمور في يوم العيد بسبب الأعداد الكبيرة، والبابا قرر ميكونش فيه استقبال للمهنئين».