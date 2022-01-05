القضاء الإداري يؤيد شطب «واكد» و«أبو النجا» من «المهن التمثيلية»

قضت محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثانية أفراد- برئاسة المستشار فتحي إبراهيم برفض الطعن المقام من الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى التي حملت رقم 52538.

قرار بشطب واكد وأبوالنجا من نقابة الممثلين

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه، قرر شطب الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية.

وقال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية والمحامي بالنقض شعبان سعيد، إنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون الخاص بنقابة المهن التمثيلية، يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقى وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من القانون ذاته.

حالات انتهاء العضوية

وأضاف سعيد: كذا نصت المادة 12 من ذات القانون على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أو إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو حال تأخر العضو عن أداء الاشتراك الشنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية

وأكمل: واكد وأبو النجا يفتقدان شرط حسن السيرة والسمعة وفقاً لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمى المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدوله المصرية، إضافة إلى استقوائهما بالخارج، ونيلهما من قدر مصر.

وتابع: ولعدة أسباب قانونيه أخرى، وبعد ورود تقرير هيئه مفوضي الدولة وتقديم المذكرات أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.