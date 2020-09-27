وائل غنيم لـ عمرو واكد بعد دعوته لمقاطعة إعلام مصر: مين بيمول "الشرق ومكملين"؟

وجه وائل غنيم رسالة إلى الفنان الهارب عمرو واكد، بشأن تدويناته الأخيرة التي طالب فيها بمقاطعة الإعلام المصري بعد صفعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة الجزيرة، بشأن التظاهرات الأخيرة.

وقال "غنيم"، خلال مقطع فيديو (بث مباشر) على صفحته على "فيس بوك": "عمرو واكد رجل خائن وأهبل، خائن عن جهل، عمرو واكد حزين من الحركة التي حدثت على قنوات الإعلام المصري وطالب بمقاطعة القنوات المصرية، لأن أي قناة تعتمد على الإعلانات، أنا بقولك مين اللي بيمول الشرق ومكملين وهم ليس لديهم أي إعلانات؟".

وتابع "غنيم" أنَّ قناة "الشرق ومكملين" وغيرهما تتقاضى أجرها من القطريين، "فيه شنط فلوس كبيرة كده بتدخل كل شهر القناة عشان يقبضوا منها".

وأشار إلى أنَّ المقاول الهارب محمد علي الذي يدعو إلى التظاهر في الوقت الحالي، سرق أموال أولاد شقيقه من أجل تسهيل هروبه خارج مصر، موضحًا أنَّ "كل من يدعو لمظاهرات في مصر مدّعون، ويريدون أن تغرق مصر وتقع، السفينة هتغرق يا ناس بالمنظر ده".

ووجه "غنيم"، رسالة لإعلام تنظيم الإخوان الإرهابي قائلًا: "تعالى بلدك إنت وهو يلا، إزاي تمشوا من بلدكم عشان تشتموها عشان فلوس من الأجنبي يا... منك له، إزاي تقبض عشان تشتم بلدك في الإعلام، ولا واحد فتح بؤه على قضية القطري ناصر الخليفي بتاعت الفساد عشان ملف تنظيم كأس العالم في قطر".