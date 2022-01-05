السيسي: مصر مهتمة بالتعاون مع تشاد لبناء قدرات أبنائها وصقل مهاراتهم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي، في قصر الاتحادية، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، كما شهد مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً من خلال إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة، حيث أكد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء في تشاد، في مجال بناء القدرات من أجل تنمية وصقل الكوادر التشادية في مختلف التخصصات، فضلا عن تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري لمكافحة تحدي الإرهاب والفكر المتطرف.

علاقات تاريخية وطيدة بين مصر وتشاد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الرئيس رحب برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي ضيفا على البلاد، مؤكدا حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتدادا لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد إدريس ديبي، وأخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين مصر وتشاد، فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

«ديبي» يثمّن جهود مصر لدعم تشاد

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ ديبي أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، كما أعرب عن تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لتشاد من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التي تمر بها وفي العديد من المجالات، خاصةً دعم القدرات، لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها في التنمية، مع التأكيد على وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار، حيث أوضح المتحدث الرسمي التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة، لخروج العناصر الأجنبية المسلحة الموجودة هناك من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري لديهم الى المحيط الإقليمي.