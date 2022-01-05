الرئيس السيسي يرسل مندوبا لتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أحمد الأنصاري، أمين رئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأقباط الإنجيلية؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وحضور الاحتفال نيابة عن رئيس الجمهورية.

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد

وتحتفل الطائفة الإنجيلية، اليوم 5 يناير 2022، بعيد الميلاد المجيد، في كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بميدان التحرير، ويترأس قداس صلوات عيد الميلاد الدكتور القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

يذكر أن المركز الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر، قد أعلن في وقت سابق عن أجندة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، إذ يبدأ الاحتفال في السابعة مساء بالصلاة الافتتاحيه، وبعدها يتم عزف بعض الترانيم الجمهورية، ثم قراءة بعض الآيات الكتابية، وبعدها عزف ترانيم كنتاتا، ثم تقام الصلاة، وبعدها كلمة القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، ويليها كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القص أندريه زكي، ويختتم الاحتفال بترانيم ختامية.