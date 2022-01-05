وفاة شقيق الفنانة ألفت سكر.. ونجلها: رحل أطيب إنسان في العالم

كشف الفنان أشرف سيف، ابن الفنان وحيد سيف والفنانة ألفت سكر، عن وفاة خاله المستشار محفوظ سكر، مساء اليوم الأربعاء، داعيًا الجمهور بالدعاء له بالرحممة والمغفرة.

وكتب أشرف سيف، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «توفى إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب وأبي الثاني المستشار محفوظ سكر.. أطيب إنسان في العالم.. أسألكم الدعاء له.. اللهم ارحمه وتجاوز عن سيئاته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

تميز ألفت سكر في أدوار الأم

ألفت سكر، من مواليد عام 1942، وهي شقيقة الممثلة ملك سكر، جسدت الأدوار الثانية في الأفلام ، وتنوعت أدوارها بين المسرح والتليفزيون، وعلى شاشة السينما، ومن أعمالها (أهل الهوى، العراف، فرقة ناجي عطا الله).

زواج ألفت سكر ووحيد سيف

نجحت ألفت سكر، في تقمص دور الأم المصرية ببراعة بالرغم من أنها سورية الأصل وتجنست بالمصرية نتيجة لنشاطها الفني الذي اقتصر على العمل داخل مصر، بالإضافة لزواجها من الفنان وحيد سيف، الذي أنجبت منه ابنهما الوحيد أشرف، الذي ورث المهنة عن والديه.