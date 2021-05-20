نجل وحيد سيف يكشف أسباب عدم انضمام والده لثلاثي الأضواء مع سمير غانم

نعى الفنان أشرف سيف، نجل الفنان الكبير وحيد سيف، رحيل الفنان سمير غانم الذي توفي اليوم، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع قصير مع المرض، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وحيد سيف وسمير غانم كونا فرقة ثلاثية باسم الإخوان غانم في بداية مشوارهما الفني

وكشف أشرف سيف، تفاصيل مشاركة وحيد سيف مع سمير غانم في فرقة فنية قبل تكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كان من المفترض أن يكون وحيد سيف أن يكون أحد أعضائها ولكن ظروفًا حالت دون ذلك لتُعرف فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالثلاثي سمير غانم، جورج سيدهم، الضيف أحمد فقط.

واستعان الفنان أشرف سيف، بصورة قديمة تجمع بين والده وحيد سيف وسمير غانم في بداية مشوارهما الفني معلقًا عليها عبر حسابه بـ «فيس بوك» قائلًا: عمي سمير غانم طالب كلية الزراعة وأبي وحيد سيف طالب الآداب قسم تاريخ، عندما كانوا طلبة في جامعة الإسكندرية وعملوا فرقة ثلاثية مكونة منهما بالإضافة إلى طالب الطب عادل نصيف الذي هاجر بعد ذلك لأمريكا وسموها إخوان غانم».

سمير غانم الذي بكى طويلا بسبب رحيل وحيد سيف

وتابع: «ودي اللي كانت هاتكون ثلاثي أضواء المسرح لكن والدي تأخر في المجئ للقاهرة فانضم جورج سيدهم والضيف أحمد رحمة الله عليهما لسمير غانم وكونوا ثلاثي أضواء المسرح».

واختتم أشرف سيف: «رحم الله حبيبي الغالي النجم الكبير سمير غانم الذى كان بمثابة عمي فعلًا ولا أنسى أبدًا يوم وفاة أبي عندما حدثني تليفونيًا وظل يبكى طويلًا وأنا أبكي معه، ربنا يرحمه ويغفر له هو وأبي ويسكنهما الفردوس الأعلى».

عدد من الأعمال الفنية جمعت بين سمير غانم ووحيد سيف الذي رحل يوم 19 يناير عام 2013 أبرزها الفيلم الكوميدي «تجيبها كده تجيلها كده هى كده» مع مديحة كامل، فاروق الفيشاوي، ليلى علوي، إبراهيم سعفان.