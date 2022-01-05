«الرعاية الصحية»: قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 50 جنيها شهريا

قال الدكتور محمد العقاد مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بهيئة الرعاية الصحية، إن التغطية الصحية الشاملة التي تعمل الدولة حاليا على إنجازها في كل محافظات الجمهورية «التأمين الصحي الشامل»، تعتمد على تقديم الخدمات الجيدة للمواطن المصري الذي يحتاج لتلك الخدمات في مختلف المحافظات: «مش هنتأخر على المواطن مهما كان الظرف اللي هو فيه».

العقاد: دفع الاشتراك شرط الانتفاع بكل خدمات المنظومة

وأضاف «العقاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المنتفع في القانون الجديد الخاص بالتأمين الصحي الشامل هو من يقوم بالذهاب إلى مراكز طب الأسرة ويقوم بدفع الاشتراك السنوى الرمزي، وسيكون منتفعا بكل الخدمات التي تقدمها المنظومة، مع دفع قيمة بسيطة تصل لـ50 جنيه شهريا كاشتراك.

العقاد: العمليات الجراحية تصل تكلفتها لـ500 ألف جنيه يدفع منها 300 فقط

وأكد أنه بهذا الاشتراك سيتمكن المواطن من إجراء عمليات تصل تكلفتها لـ500 ألف جنيه، فيما سيدفع هو 300 جنيه فقط نظير إجراء العملية، «كل الخدمات المقدمة للمواطنين هتكون تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والمريض سيحصل على العلاج ضمن المنظومة الجديدة».

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عددا من الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وهو البرنامج الذي أطلقته الوزارة، حيث تقدم وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الصحة المصرية، 1.2 مليون خدمة طبية للفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بشكل مجاني، ابتداءً من الكشف الطبي وصولا للعمليات الجراحية الدقيقة وكذا الغسيل الكلوي.