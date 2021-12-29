تسجيل 91.5% من مواطني الإسماعيلية في منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة نجحت في تقديم الخدمة الطبية والفحوصات الشاملة لأكثر من 410 آلاف مواطن في الإسماعيلية.

وتابع «السبكي»، خلال بيان صحفي للهيئة صباح اليوم الأربعاء، أن ضمن إنجازات منشآت هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية عام 2021، المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية مثل صحة المرأة، والاعتلال الكلوي، والأمراض المزمنة، والأم والجنين، والسمعيات.

وأشار إلى أنه من خلال هذه المبادرة تم فحص وتقديم الخدمات الطبية لـ 64,415 ألف مواطن، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لـ410 آلاف من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

تسجيل مليون و254 ألف مواطن بالمنظومة في الإسماعيلية

وقال السبكي، إنه تم تسجيل 1,254 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، بما يمثل نسبة 91,5% من إجمالي السكان المستهدف تسجيلهم بالمحافظة، والبالغ عددهم 1,371 مليون نسمة، متابعًا أنها كانت أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل تكسر حاجز المليون في التسجيل.

66 منشأة صحية

وتابع في البيان «ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشأة صحية، منها 54 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى 12 مستشفى، توم دخول مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة 21 مركز ووحدة طب أسرة، و 3 مستشفيات منهم، مؤكدًا الجاهزية العالمية للمنشآت الصحية وضمها أفضل الكوادر الطبية والإدارية، مما يضمن تقديمها خدمات ورعاية صحية مطابقة للمعايير العالمية».

ولفت إلى أن تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، بلغت 10,125 مليار جنيه، تشمل 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، 1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة فى الإسماعيلية.

يذكر أن الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وانطلقت بها المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري.