رئيس «شباب النواب»: مناقشة تعديلات قانون الرياضة خلال 15 يوما

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، أن اللجنة تبدأ مناقشة تعديلات قانون الرياضة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب مؤخرا، خلال 15 يوما من الآن.

اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة، وإيمان عبد الجبار وكيل الوزارة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية.

جهود وزير الشباب والرياضة في التعديلات

وقال حسين إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بذل جهودا كبيرة في التعديلات التي أدخلتها وزارته على القانون، مؤكدا العمل على تلافي أي مشكلات حدثت في الماضي، خاصة أن القانون الحالي لا يلقى رضاء من النواب.

وتابع: «لو لم تضع اللجنة بالقامات الكبيرة الموجودة فيها بصمة في ذلك القانون نكون مقصرين»، مشيدا بمد وزارة الشباب والرياضة اللجنة بالخطة الإنشائية للطلبات التي تقدم بها أعضاء المجلس بشأن مراكز الشباب الموجودة في دوائرهم، لافتا إلى دعوة جميع أعضاء المجلس لاستعراض خطة المنشآت أمامهم، قائلا: «تلك الخريطة توفر جهد النواب والوزارة في مناقشة عدد من طلبات الإحاطة».