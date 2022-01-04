تفاصيل وظائف أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة: راتب يصل لـ3 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل وظائف جديدة في إطار حرصها على مساعدة الشباب وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم للقدرة على العيش وتحمل أعباء الحياة، وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، تفاصيل الوظائف المطلوبة من سلسلة مطاعم بازوكا، وأبرز الشروط وفق لما أعلنته مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» وفي إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة تفاصيل الوظائف المطلوبة في سلسلة مطاعم بازوكا.

وظائف مطاعم بازوكا

تطلب سلسلة المطاعم عضو فريق

مكان العمل: مصر الجديدة – مدينة نصر – سرايا القبة – المهندسين – فيصل – الهرم – الشيخ زايد – المنيل

الشروط

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط.

خبرة لا تقل عن 6 أشهر في مجال المطاعم.

حد أقصى للسن 30 سنة.

الحقوق:

المرتب الصافي 3000 جنيه.

يمتد عدد ساعات العمل إلى 10 ساعات

تأمين طبي – تأمين إجتماعي

منح حوافز شهرية بعد أول 3 أشهر.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية:

https://bit.ly/3qs5CVX

أو يمكن التقديم للوظائف من خلال التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

كما كشفت الوزارة عن تنظيم مجموعة سلاسل مطاعم يومًا مفتوحًا للتوظيف بمناسبة افتتاح فرع جديد للمطعم في المنصورة، غد الأربعاء الموافق 5 يناير، حيث يتطلب للعمل «كاشير، و2- باريستا، وظيفته إعداد المشروبات للعميل ومحاسبة العملاء، و3- مساعد شيف».

الشروط المطلوبة للوظائف

أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، وتقبل المؤهلات العليا بشرط التفرغ التام للوظيفة.

أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 35 عامًا.

الحقوق والمزايا المتوفرة بالوظائف الشاغرة

يحصل العاملون على حوافز شهرية.

- تقدم الشركة للموظفين أرباحًا سنوية.

- تمتد ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات.