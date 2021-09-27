أشرف صبحي رئيسا للاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية 

أسفرت نتائج الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية عن تولى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئاسة الاتحاد، واستضافة مصر لمقر الاتحاد، كما تمّ الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضة الإلكترونية وتشجيع الدول على انشاء اتحادات بها ودعم جهودهم بتقديم الاستشارات القانونية والفنية، بعد الحصول على قرار من الجمعية العمومية كونفدرالية الاتحادات الأفريقية بانشاء الاتحاد بعد طلب من الاتحاد المصري عام 2019.

صبحي يشكر الجمعية العمومية على منحه الثقة

وتقدم صبحي بالشكر للدول الأفريقية على هذه الثقة، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ العمل على أن تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفاعليات الأفريقية، وتنظيم أول بطولة أفريقية تجمع الدول والفرق القوية وتنسيق العلاقات مع الوزارات القارية والمؤسسات الدولية.

وأثنى اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية اتحاد الاتحادات الأفريقية الرياضية «الأوكسا» بما تمّ من خطوات ناحية تأسيس الاتحاد الذي يتداخل عمله مع غالبية الرياضات، واختيار وزير الشباب بخبرته الكبيرة في مجال الإدارة الرياضية ومكانته وعلاقاته الدولية من شأنه التأثير القاري والدولي في هذا المجال، وجمع الشمل الأفريقي في مجال الشباب والرياضة.

تشكيل مجلس الألعاب الإلكترونية

وجرى تشكيل مجلس الألعاب الإلكترونية من علاء التومي نائبًا، والدكتور فريحة كريم، وإبراهيم عبدي، وإيهاب الإدريسي وشريف عبدالباقي، مع اختيار 5 نواب يمثلون المناطق الجغرافية للقارة شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًا ووسط أفريقيا، كما اختار مجلس الادارة هشام الطاهر مستشار للاتحاد.

جدير بالذكر، أنَّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غادر أمس، إلى نيجيريا لحضور اجتماعات اتحاد اللجان الأفريقية الأولمبية، «الأنوكا»، وكانت انتخابات الأنوكا الأخيرة التي اجريت في شهر مايو الماضي بمصر، وأسفرت انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» عن فوز الجزائري مصطفى براف برئاسة «أنوكا» خلال الدورة الجديدة 2021 حتى 2024، للدورة الثانية على التوالي على حساب منافسته الرواندية ليديا.