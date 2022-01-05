التضامن: صدور قرار بتوفيق أوضاع 23 ألفا و990 جمعية أهلية

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، الثلاثاء 11 يناير 2022، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون، بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية 6 أشهر آخرين، بعد 11 يناير 2022، حتى تتمكن باقى الجمعيات من توفيق أوضاعها، مؤكدا على أن الجمعيات التي لن تتقدم بطلب توفيق أوضاعها، يعني أنها لا تملك الرغبة في الاستمرار بالعمل الأهلي، ومن ثم سيتم حلها قضائيا.

28 ألفا تقدموا بأوراق توفيق أوضاع

وأكد عبد الموجود لـ«الوطن»، أن عدد المتقدمين بطلب توفيق أوضاع الجمعيات نحو 32 ألف و300 جمعية، كما أن عدد المتقدمين بأوراق توفيق أوضاع، بلغ 28 ألف و367، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التى صدر لها قرار بتوفيق أوضاع، نحو 23 ألف و990 جمعية.

إطلاق موقع إلكتروني للتقديم بالعمل الأهلي

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، فى تقرير لها، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، كان على الجمعيات التقدم بطلبات إلى الإدارات التابعة لها، لتوفيق أوضاعها، طبقا للائحة التنفيذية، خلال عام، في الفترة من 12 يناير 2021، حتى 11 يناير 2022، مشيرة إلى أنه لأول مرة بمصر، جرى إطلاق موقع إلكتروني للتقديم بالعمل الأهلي وكل الخدمات المرتبطة على هذا الرابط www.ngo.eg، والتى يمكن من خلالها تسجيل قيد جديد أو توفيق أوضاع.

توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والاتحادات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرِ توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، مكون من 14 رقما، مشيرة إلى أنه يلزم لتوفيق أوضاع الجمعيات ما يلي:

- يراجع مجلس إدارة الجمعية لائحة النظام الأساسي للجمعية، وإعداد مشروع بتعديل أحكامها، وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ويجرِ الاسترشاد بلائحة النظام الأساسي المرفقة ضمن نماذج اللائحة التنفيذية.

- يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، للنظر في تعديل النظام الأساسي لها، ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية، واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال.

حل الجمعيات التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها

من جانبه قال طلعت عبد القوي، رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات الأهلية التي لم تتقدم بتوفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، ستقوم الجهة الإدارية برفع الأمر للمحكمة وحلها، مشيرا إلى أن هناك نحو 52 ألف جمعية أهلية.