التضامن: الإدارات الاجتماعية بدأت تلقي طلبات توفيق أوضاع من الجمعيات

قال أيمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ المرحلة الثانية من توفيق الأوضاع الإلكتروني للجمعيات الأهلية لم تنطلق بعد، والإدارات الاجتماعية بدأت استقبال طلبات الجمعيات الأهلية الراغبة في تقنين أوضاعها، موضحا أنّ المنظومة في المرحلة الثانية، ستشهد رفع جميع مستندات الجمعيات الأهلية التي وفقت أوضاعها، وجار التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاقها.

بدء عمل منظومة توفيق الأوضاع بشكل إلكتروني

وأضاف عبدالموجود لـ«الوطن»، أنّ الراغبين في تقنين الأوضاع عليهم التوجه إلى الإدارات الاجتماعية، لحين بدء عمل منظومة توفيق الأوضاع بشكل إلكتروني، وجرى التأكيد على الجمعيات الراغبة في توفيق أوضاعها بالتوجه بطلبات للإدارات التابعة لها لتوفيق أوضاعها، طبقا للائحة التنفيذية، ولائحة قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 خلال عام، في الفترة من 12 يناير 2021 وحتى 11 يناير 2022.

وأوضح أنّه سيتم عرض النماذج الجديدة على مجلس الإدارة، الذي يدعو لجمعية عمومية غير عادية، لإقرار تعديل اللوائح وتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك تقديم طلب للجهة الإدارية والممثلة في إدارة التضامن الاجتماعي، التابعة لها خلال عام من صدور اللائحة، مشيرا إلى أنّ مصر تضم 52 ألف مؤسسة أهلية بخلاف منظمات أجنبية أخرى.

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تفخر بدور ومشاركة المجتمع المدني، بمجهوده الواسع خاصة خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أنّ التطوع أصبح في كل مكان من المدارس والجامعات، ما يزيد التفاعل ويزيد دور المجتمع المدني.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّه بموجب القانون تحصل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على العديد من المزايا، منها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد، والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، على ما تستورد من معدات وآلات وسيارات.