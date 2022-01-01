«الجمعيات الأهلية»: نساهم بنسبة 30% بالخدمات المقدمة للمواطنين

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب: «في يناير 2019 قرر الرئيس السيسي الانحياز لمنظمات المجتمع الأهلي كاملة، واستجاب لمطالبات تلك المنظمات وأمر بوقف العمل بقانون 70 لسنة 2017، وفتح حوارا مجتمعيا يشارك فيه الشباب والجمعيات والمؤسسات الأهلية لوضع قانون جديد، وبالفعل تم فتح حوار مجتمعي حقيقي».

«عبد القوي»: القانون الجديد الصادر بشأن عمل المجتمع الأهلي عادل ومؤثر

وأضاف «عبدالقوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القانون الجديد الصادر بشأن عمل منظمات المجتمع الأهلي عادلا ومؤثرا بقوة في عمل تلك الجمعيات، حيث أن منها ما ساهم بشكل رئيسي في كافة المبادرات التي أطلقتها الدولة، «إحنا بنعمل إحصائيات، والجمعيات الأهلية بتساهم بجملة 30% من الخدمات المقدمة للمواطنين».

«عبدالقوي»: فيه جمعيات بتشتغل لذوي الإعاقة أو حماية المستهلك

وأوضح أن التنمية في أي دولة قائمة على ثلاث قطاعات، وهم الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يحدث في مصر بالفعل، لافتا إلى أن كافة الجمعيات التي يتم افتتاحها تقدم خدمات مختلفة ومتنوعة، «فيه جمعيات بتشتغل لذوي الإعاقة أو حماية المستهلك أو التنسيق لما تصل لهم مبادرة حياة كريمة، وبنجيب الجمعيات الكبيرة ونقسمها جغرافيا علشان ميحصلش ازدواجية في تقديم الخدمات».

وأكد أن الجمعيات الأهلية تعمل على قضية الوعي وتغيير المفاهيم وترشيد الإنفاق في التعامل مع المياه، والمجتمع المدني قادر وقوي في تغيير المفاهيم لأنه الأكثر تعايشا مع المواطنين، «بنشتغل على قضية الوعي، وبنساعد الدولة في مسيرة التنمية والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي».

وتابع: «بنضع استراتيجية وطنية للتطوع وستعلن في مارس 2022 وسيتم فيها نشر العمل التطوعي على مستوى الوطن، وتوجيهات الرئيس هي قادرون باختلاف وعندنا 12 مليونا من ذوي الهمم وفيه حاليا قانون مقدم لمجلس النواب لعمل صندوق لقادرون باختلاف لتحقيق كل أمنياتهم».