«نجوى فؤاد» تزوجت 6 مرات وانفصلت عن أحمد رمزي بعد 17 يوما

تحتفل الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ83؛ إذ أنها من مواليد 17 يناير 1939 بمحافظة الإسكندرية، لأب مصري يعمل بالكهرباء وأم فلسطينية، وعشقت الفن منذ صغرها، وبدأت حياتها الفنية كراقصة في الصالات، ثم بدأت تتجه إلى المشاركات السينمائية.

واستطاعت نجوى فؤاد خلال حياتها الفنية، إتقان أشكال الفن كافة، سواء السينما أو الدراما التليفزيونية أو الرقص والاستعراض، وشاركت في أكثر من 270 عملًا فنيًا.

نجوى فؤاد تكشف عن عدد زيجاتها الحقيقي

وكانت هناك العديد من الشائعات التي انتشرت على مدار حياتها، التي تفيد بأنها تزوجت 10 مرات، وهذا ما نفته خلال استصافتها في لقاء تليفزيوني، مؤكدة أنها لم تتزوج سوى 6 مرات، 5 رسمي، وواحدة عرفي، مضيفة: «يا ريت كان في وقت كانوا يبقوا 20».

انفصال نجوى فؤاد عن أحمد فؤاد حسن عقب نشوب خلاف

تزوجت نجوى فؤاد في بداية حياتها الفنية من الموسيقار أحمد فؤاد حسن، الذي ساعدها خلال مشوارها الفني، لكنهما انفصلا بعد خلاف نشب بينهما.

نجوى فؤاد تتحدث عن خيانة زوجها الأخير

وعلى الرغم من حبها الشديد لزوجها الأخير، إلا أنها تطلقت منه بعد خيانته له مع صديقتها المقربة، موضحة أنها رقصت في حفل زفافهما، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في الفندق وفوجئت بالحفل بحضور أصدقائهم، مؤكدة: «كانت أفضل رقصة في حياتي».

نجوى فؤاد تنفصل عن أحمد رمزي بعد 17 يوما

أما عن علاقتها بأحمد رمزي فلم تستمر سوى 17 يوما؛ إذ كان يعاني من اكتئاب شديد بعد انفصاله عن زوجته، وقت تصوير فيلمه مع نجوى فؤاد «جواز في خطر»، وكانت هي الأخرى منفصلة عن زوجها، فقررا الزواج، وبعد عقد قرانهما سافرت الفنانة إلى الخارج، وبعد عودتها اكتشفت عودته لزوجته، فقررت الانفصال.