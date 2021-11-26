نجوى فؤاد عن «القاهرة السينمائي»: كنت من مؤسسيه.. وتكريمي أمر يخصهم

قالت الفنانة نجوى فؤاد إنها سعيدة لكونها من مؤسسي مهرجان القاهرة السينمائي، حيث استقبلت عند افتتاحه مجموعة من الفنانين من ضمنهم العندليب عبد الحليم حافظ والفنانة وردة، وعدد من النجوم دون أن يتقاضوا أجرًا، لافتة إلى أنها قامت بعمل الديكورات في الفندق الذي شهد الافتتاح وقتها.

وتشهد دار الأوبرا المصرية، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43 بحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والعالم.

نجوى فؤاد: دوري في المهرجان مدفوع بحبي للفن والوطن

وأشارت نجوى فؤاد إلى أن دورها في المهرجان كان بدافع حبها للفن وبإحساس وطني، مؤكدة أنها اشترت الورود على حسابها الشخصي: «كان لي دور في تهيئة الغرف وتقديم الطعام بحس وطني دون طلب مقابل وكذلك الحضور وقتها لم يتقاضوا أجرا عن حضورهم».

ظروف صحية منعتها عن حضور المهرجان

وأضافت خلال حديثها لـ«الوطن» أن الفنان سمير صبري أيضًا له دور كبير في تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي، وعن سبب عدم حضورها المهرجان لهذا العام قالت إنها تخضع لجلسات علاج طبيعي في أحد المستشفيات وهناك ظروف صحية منعتها عن ذلك بسبب إصابتها بالانزلاق الغضروفي.

وكشفت نجوى فؤاد أنها تحدثت كثيرًا حول مسألة تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي وهو يخص في المقام الأول وجهة نظر إدارته، رغم أنها تتمنى أن يحدث ذلك وهي على قيد الحياة، مضيفة أن تكريمها أمام الجمهور في المهرجان سيكون له مردود إيجابي: «تكريمي أمر يخصهم وأتمنى لما يحصل أكون لسة عايشة».

وتحرص إدارة المهرجان في حفل افتتاحه اليوم على تكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانة الكبيرة نيللي وتمنحها جائزة فاتن حمامة عن مسيرتها ومجمل أعمالها الفنية، بالإضافة إلى تكريم الفنان كريم عبد العزيز وآخرين.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة 25 نوفمبر النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد وضع اللمسات الأخيرة من قبل القائمين عليه من تجهيزات «الريد كاربت» والمسارح التي ستشهد عددا كبيرا من الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الورش السينمائية والورش التي تشهدها فعاليات الدورة الـ43 للمهرجان.