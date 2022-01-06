قصواء الخلالي تعلن طرحه رواية جديدة.. بعد «عذراء المونتسيرات»

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، طرح رواية جديدة لها في الأسواق قريبا، متمنية أن تنال إعجاب متابعيها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد صدور أعمال أدبية سابقة لها، منها روايتها «عذراء المونتسيرات».

وقالت قصواء الخلالي: «قريبا بإذن الله صدور روايتي الجديدة، التي أتمنى أن تكون ممتعة وتصل إلى القلوب والعقول بصدقها الإنساني، وفلسفتها الحقيقية، وتمركزها بين الواقع والخيال».

«عذراء المونتسيرات» في إطار فلسفي وديني واجتماعي

ودارت روايتها السابقة «عذراء المونتسيرات» في إطار فلسفي وديني واجتماعي، وكان لها خطا رومانسيا مميزا، أثار أعجاب الأدباء والنقاد في مراجعات الرواية، وشاركت بها خلال الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 22 يناير عام 2019.

كما أن قصواء الخلالي مذيعة تليفزيون وراديو، قدمت العديد من البرامج خلال مسيرتها المهنية، أبرزها «التوك شو» التلفزيوني المسائي الشهير «على اسم مصر»، على شاشة «التلفزيون المصري»، لعدة سنوات.

داوود عبدالسيد يتصدر محركات البحث بعد ظهوره مع قصواء

في سياق آخر، أكدت الصفحة الرسمية لقناة «cbc»، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المخرج القدير داوود عبدالسيد يتصدر وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعربية، وكذلك محركات البحث في جوجل، بعد ظهوره وإعلان اعتزاله في برنامج «المساء مع قصواء»، يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ إذ تداولت «روسيا اليوم» وصحف عربية ومحلية ومنصات «السوشيال ميديا»، نبأ اعتزال مخرج «الكيت كات»، بعد حواره مع قصواء الخلالي.