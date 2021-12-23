قصواء الخلالي: «ياريت البيوت يكون فيها كتب حتى لو في مكتبة صغيرة»

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، ضرورة الاهتمام بتأديب الأطفال بداية من المنزل، والتأكيد عليهم بأهمية الاطلاع على الكتب وقراءتها، لأن ذلك دائمًا ما يساعد على تنمية الوعي والإدراك بالنسبة للأطفال، معلقةً: «ياريت كل البيوت يكون فيها كتب حتى لو مكتبة صغيرة».

السلسلة توعي الآباء بطرق التعامل مع أولادهم

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أن سلسلة «اقرا» الشهرية التي تصدر عن دار المعارف، تعمل على تنمية موهبة القراءة عند الأطفال، ومؤلفها يعقوب الشاروني، لافتةً إلى أن تلك السلسلة لا يجب على الأبناء قراءتها، لكن يجب أن يقرأها الوالدين حتى يتعلموا كيفية التعامل الجيد مع الأبناء.

تعليم الآباء طريقة سرد القصص لأبنائهم

وأوضحت أن مثل تلك الكتب تنقسم إلى عدد من المراحل، ففي البداية تأتي مرحلة التناول باليد، تليها مرحلة الإشارة إلى الصور، ثم مرحلة تسميه الأشياء، ثم حب القصص القصيرة البسيطة، معلقةً: «في الجزء الأخير ده بيعلم الآباء كيفية سرد القصص القصيرة على الأبناء، وازاي يخلوا الأبناء يمسكوا الكتاب، وده يليه مرحلة البحث عن المعاني».

وأكدت أن ذلك الإصدار من الكتاب لم يتوقف عند هذا فحسب، ولكن تليها مرحلة معرفه الحروف وسرد القصص، ثم مرحلة ما بين الرابعة والخامسة من العمر، ومن تلك المراحلة يصل الكتاب إلى مرحلة المراهقة، وأتمت: «الكاتب اهتم أنه أزاي الشخص يعلم أبنه يكون كاتب ومبدع ويعبر عن نفسه بالكتابة».