تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مها أبو عوف.. «التهاب رئوي حاد»

رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، الفنانة مها أبو عوف، بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

مها أبو عوف أصيبت بالتهاب رئوي قبل الوفاة

وعلمت «الوطن» أن مها أبو عوف نقلت للمستشفى إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد تمكن من جسدها، نظرا لعلاجها طيلة الأشهر الماضية من مرض السرطان، الذي اكتشفت إصابتها به.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن شقيقاتها ميرفت ومنى ومنال، وأزواجهن، ونجلها شريف كانوا رفقتها خلال الساعات الأخيرة.

آخر أعمال مها أبو عوف

يذكر أن آخرعمل للفنانة مها أبو عوف، كان مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عرض نهاية العام الماضي، من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري.

والعمل مأخوذ عن رواية «الحرير المخملي»، لأميمة عزالدين، أشرف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

كان لها تجربة مسرحية بعنوان «3 أيام في الساحل»، رفقة الفنان محمد هنيدي، عرضت ضمن موسم الرياض مع هيئة الترفية السعودية، وشارك في بطولتها كلا من بيومي فؤاد ومحمد محمود وندى موسى.

ويعد مسلسل «راجل و6 ستات»، بطولة أشرف عبدالباقي، أشهر أعمالها الدرامية؛ إذ ظل يعرض لمدة 10 مواسم.