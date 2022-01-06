تفاصيل وفاة مها أبو عوف: السرطان السبب

كشف الموسيقار نبيل علي ماهر، زوج شقيقة الفنانة مها أبو عوف، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحلة، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضح نبيل علي ماهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن وفاتها داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حيث كانت تعاني من السرطان، داعيا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأوضح أن الأسرة لم تستقر على مكان استقبال العزاء بعد، لكن ربما إقامة العزاء بساحة مسجد الرحمن الرحيم.