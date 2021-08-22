«مش سيرة ذاتية».. مها أبو عوف: نحضر فيلما عن عزت شقيقي

قالت الفنانة مها أبو عوف، إن الأسرة تحاول تحضير فيلم عن شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف: «مش سيرة ذاتية لكن الفيلم سيتناول إحدى قصصه».

وتطرقت أبو عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، إلى ذكريات عيد ميلاد شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، حيث وافق أمس السبت 21 أغسطس ذكرى ميلاده، مؤكدة على أنها كانت أيام رائعة للغاية يحضرها الكثيرين من الأصدقاء والزملاء: «كنا بنبقى موجودين في العجمي، في شهر أغسطس، وكل الأصدقاء والأحبة والزملاء بيحتفلوا معانا.. كان حدث فني كبير».

وتابعت: «عزت أبو عوف كان بني آدم جميل وقلبه طيب وحنين وعاطفي وخير وكريم جدا وبيحب الحياة والقرش اللي بيجي له كان بيصرفه مش بيحوشه وكان دايما يقول إن بكره في علم الغيب، كان مبذر جامد وعمل كل اللي نفسه فيه».

مها أبو عوف تنفي تبرؤ شقيقها من أعماله الفنية

ونفت مها أبو عوف، ما نُسب لشقيقها في أيام حياته الأخيرة بشأن التبرؤ من أعماله الفنية وإعلانه التوبة، مؤكدةً على أن ما قيل في هذا الصدد لم يكن أكثر من شائعة ضايقته كثيرا: «طلعت شائعة في أيامه الأخيرة إنه طلب نحرق أفلامه، ودي كانت شائعة بشعة، وده زعله جدا، وبقول لجمهوره إن ده محصلش لإنه فخور بكل دور عمله وفخور إنه كان فنان مميز ذي طابع خاص».

وكان الفنان القدير عزت أبو عوف قد رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع طويل مع المرض، وقدم لعالم الفن عددا من الأعمال المهمة، منها بخيت وعديلة، طيور الظلام، حلم الجنوبي، ضبط وإحضار، زيزينيا، إسماعيلية رايح جاي.