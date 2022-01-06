قصة إنجاب مها أبو عوف لابنها الوحيد: «أختك مستحيل تبقى حامل» (صور)

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة قصة إنجاب مها أبو عوف، التي وافتها المنية مساء أمس الأربعاء، لاسيما أنها تعرضت لمعاناة شديدة من أجل إنجاب طفل؛ إذ أن ذلك الحلم ظل يرادوها لسنوات عديدة.

قصة إنجاب مها أبو عوف، تصدرت اهتمامات الجمهور في إحدى الفترات، لما تحويه من تأملات كثيرة، وكأنها من المستحيلات، كما أبلغها الأطباء، عندما كانت في ريعان شبابها، وتبحث عن وسيلة للإنجاب، إلا أنها تشبثت بالإيمان ولم تفقد الأمل قط، وذلك بحصب تصريحاتها في حوار سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي.

سافرت دولا كثيرة لإجراء الفحوصات والتحاليل

وروت مها أبو عوف، قصة الإنجاب؛ إذ قالت: «أنفقت أموالا طائلة، وسافرت دولا كثيرة لإجراء الفحوصات والتحاليل، لكي أحقق حلم الإنجاب، إلا أن كل طبيب يفحص حالتي كان يؤكد لي إنه من المستحيل الإنجاب».

وأوضحت مها أبو عوف: «في إحدى المرات، تمهلت وتوقفت عن حلم الإنجاب، وقلت لنفسي: ربنا لو عاوزني أحمل هيعمل كده هو قادر على كل شيء»، متابعة: «فوجئت ذات مرة أن الطبيب يُخبر شقيقي عزت بأنني حامل، وكان يشعر بحالة من الذهول آنذاك».

أختك مستحيل كانت تبقى حامل

وكشفت مها أبو عوف خلال حوارها، عن كواليس الحوار الذي دار بين الطبيب وشقيقها عزت أبو عوف، قائلة: «الدكتور قاله: أختك مستحيل كانت تبقى حامل، وفقا لكل اللي درسناه في الطب.. بس حالتها دي هتخليني عمري ما أقول لواحدة إنك مش هتحملي».

وأشارت الفنانة الراحلة إلى مخاوف الفريق الطبي، خلال عملية الوضع من حدوث أي أثار سلبية، قائلة: «الدكاترة خافوا يولدوني طبيعي وعملت عملية عشان ميحصلش أي حاجة للمولود وقتها»، لافتة إلى أن «الطبيب منح للمولود (شريف) شهادة مدون عليها سبشيال بيبي، كونه عاجزا عن معرفة أسباب حملها رغم حالتها».