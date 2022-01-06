فنانون عن وفاة مها أبو عوف: «خبر مفجع وصادم»

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني في مصر، عقب إعلان نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة مها أبو عوف، مساء أمس الأربعاء، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 65 عاما.

وسارع نجوم الفن بنعي الفنانة الراحلة مها أبوعوف عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كتب تامر حسني على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون لوفاة الفنانة مها أبو عوف.. نسألكم الدعاء والفاتحة».

لقاء الخميسي تودع مها أبو عوف: ادعوا لها بالرحمة والمغفرة

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة تجمعها بمها أبو عوف، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وعلقت عليها بقولها: «وداعا الفنانة الجميلة مها أبو عوف، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة».

فيما نعي أحمد فهمي الفنانة الراحلة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة النجمة مها أبو عوف.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إسعاد يونس: وفاة مها أبو عوف خبر مفجع وصادم

وبمزيد من الحزن والأسي، نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الراحلة مها أبو عوف عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، قائلة: «وداعا صديقتي وحبيبتي وعشرة السنين الجميلة، خبر صادم ومفجع، اللهم هون علينا ما تبقي من العمر، فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب».

ونشر الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين صورة لمها أبو عوف، وعلق عليها بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. مها أبو عوف في ذمة الله»، فيما نعاها حسن الرداد قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة الغالية مها أبو عوف في ذمة الله، اللهم أرحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك، وخالص العزاء لأسرتها الكريمة».