«جبر خاطر الغاليين».. آخر أمنيات مها أبو عوف قبل وفاتها (صورة)

خيم الحزن على الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة الفنانة مها أبو عوف، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان؛ إذ رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكانت الفنانة مها أبو عوف، تحرص على التفاعل مع جمهورها طوال الوقت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك حتى الأيام الأخيرة من حياتها.

آخر منشور للفنانة مها أبو عوف

وكان آخر منشور للفنانة مها أبو عوف، عبر حسابها عبر موقع «فيس بوك»، يوم 29 ديسمبر الماضي، عبارة دعوة وأمنية في العام الميلادي الجديد 2022.

وكتبت الفنانة: «باقي على السنة الجديدة أيام بسيطة جدا.. كل سنة وكل الناس الغاليين على قلبي طيبين وبخير، ويا رب ندخل السنة الجديدة وكلنا مجبورين الخاطر».

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مها أبو عوف

وكشف الموسيقار نبيل علي ماهر، زوج شقيقة الفنانة مها أبو عوف، في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحلة، مؤكدا أنها كانت تعاني من ورم سرطاني؛ إذ اشتد عليها المرض في الأيام الأخيرة من حياتها، إلى أن فارقت عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأوضح «ماهر» أن صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف، ستقام عقب ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، داعيا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.