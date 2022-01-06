سعفان يتابع تنفيذ إجازة «الميلاد».. وضعف الأجر لمن يعمل بالعيد

وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الخميس 6 يناير 2022، التي أعطيت للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع، بدلا من الجمعة 7 يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير القوى العاملة عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام.

اعتبار الخميس 6 يناير إجازة مدفوعة الأجر

وأصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار اليوم الخميس 6 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بدلا من الجمعة 7 يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.