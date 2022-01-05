«أتوبيس السعادة» يشارك الأقباط فرحة عيد الميلاد المجيد

يقدّم الإعلامي أحمد يونس، الحلقة الجديدة لبرنامجه «أتوبيس السعادة» المُذاع على قناة DMC، من داخل كنيسة السيدة العذراء مريم في حي القصيرين، للمشاركة في احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير من كل عام.

«أتوبيس السعادة» في احتفالات عيد الميلاد المجيد

وتستهدف الحلقة تسليط الضوء على المشاركين في تنظيم حفل عيد الميلاد المجيد، من الحديث مع خدام الكنيسة وفريق الكشافة، وحضور تدريبات كورال «مار إفرام السرياني»، كما أظهرت الحلقة مشاركة فرحة العيد مع الحاجة نادية الشرقاوي، التي روت حكايات العشرة الطيبة مع جيرانها المسيحيين، والتي استمرت نحو 30 عاما في منطقة شبرا.

يونس وزيتون

ويستمر «أتوبيس السعادة» في فقراته الممتعة مع «يونس وزيتون» داخل مسرح الكنيسة لمشاركة فرحة الأطفال بالعيد وتوزيع الهدايا، وتذاع الحلقة في موعدها يوم الجمعة الساعة 1 ظهرا، على شاشة قناة DMC.