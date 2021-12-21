متحور كورونا الجديد يهدد الفعاليات السينمائية في العالم

عاد شبح جائحة كورونا ليهدد إقامة الفعاليات السينمائية، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد «أوميكرون» وارتفاع المخاوف المتزايدة حول انتشاره، ولذلك قررت إدارة مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، إلغاء حفل افتتاح المهرجان السنوي الذي كان من المقرر إقامته في 6 يناير المقبل، وأعلنت عن تغيير الخطة، وفقا للبيان الصادر عنها.

إلغاء حفل افتتاح بالم سبرينجز السينمائي للعام الثاني على التوالي

وأوضحت إدارة المهرجان في بيان صحفي، «إننا نتخذ هذا الإجراء بسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ودافعًا من الحذر الشديد لضمان صحة وسلامة المكرمين والرواد والموظفين»، وذلك باعتبار جوائز بالم سبرينجز السينمائية هي واحدة من أكبر الأحداث في عالم السينما مع 2500 ضيف وأكثر من 1000 موظف في نفس القاعة، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتابعت إدارة المهرجان الذي تم إلغاء حفل افتتاحه للعام الثاني على التوالي، «سيتم تعويض أولئك الذين اشتروا تذاكر جوائز الفيلم، نأمل أن نعود إلى حفل توزيع جوائز الأفلام لحضور حدث شخصي في عام 2023».

كما أشارت جمعية الأفلام إلى أن جزء العرض من مهرجان بالم سبرينجز السينمائي، الذي يستمر في الفترة من 7 إلى 17 يناير المقبل، ويتطلب الحضور إثباتًا للتلقيح وارتداء الأقنعة في المسارح.

إلغاء حفل شاي بافتا لوس أنجلوس خوفا من انتشار فيروس كورونا

وفي نفس الصدد، تم إلغاء حفل الشاي السنوي لجوائز بافتا في لوس أنجلوس، والذي كان من المقرر عقده في 8 يناير، وأوضحوا في بيان صحفي: «في ظل الحذر الشديد، اتخذنا القرار الصعب بإيقاف خططنا لاستضافة حفل شاي بافتا في 8 يناير في لوس أنجلوس، كنا نتوقع التجمع شخصيًا، ومع ذلك، نظرًا لحالات عدم اليقين حول تأثير متغير كورونا الحالي على مجتمعنا، فإن القرار الحكيم لـ بافتا والحضور لدينا هو تأخير استئناف هذه الأحداث واسعة النطاق في لوس أنجلوس».

وتعتبر بافتا لوس أنجلوس، فرعا من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، باعتبارها جسراً بين هوليوود ومجتمعات الإنتاج والترفيه التجارية البريطانية، ومن المقرر أن تقام النسخة الـ 75 من حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في 13 مارس 2022.