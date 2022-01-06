تفاصيل طرح أراضي استثمار بنظام الطرح المباشر في مدينة سوهاج الجديد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح جديد لعدد من الأراضي بنظام آلية الطرح المباشر للمواطنين في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وتستعرض «الوطن»، مساحات الأراضي التي تم طرحها في مدينة سوهاج الجديدة وأسعارها وشروط البناء الخاصة بكل قطعة، حيث تم طرح 4 قطع أراضي بأنشطة خدمية واستثمارية بمساحات وأسعار مختلفة.

وجرى طرح قطعة أرض رقم 7 بلوك رقم 3 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمساحة 2296 م2 ، بنشاط تجاري إداري سكني بسعر تقديري بلغ 4570 ج / م2 وجاءت الاشتراطات البنائية لتلك القطعة بأن لا تزيد النسبة البنائية عن 30 %من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بكافة اشتراطات الدفاع المدني، وألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

قطعه أرض رقم (6 و 7 ) بمنطقة الشريط المميز

وجاءت القطعة الثانية التي تم طرحها بمدينة سوهاج الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وهي قطعة أرض رقم (6 و 7 ) بمنطقة الشريط المميز بعرض 100 م بمساحة 4224 م2 بنشاط مركز خدمة سيارات بسعر تقديري بلغ 2565 ج / م2، وجاءت الاشتراطات البنائية لتلك القطعة، بألا تزيد المساحة المخصصة للنشاط عن 20 %من مساحة قطعة الأرض، وألا تتجاوز مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

قطعه أرض رقم 2 بمنطقة مركز خدمات

أما القطعة الثالثة التي تم طرحها بمنطقة مركز خدمات الحي الثانى بمساحة 2292م2 نشاط إداري تجاري بسعر تقديري يبلغ 3930 ج / م2، وجاءت الاشتراطات البنائية لتلك القطعة بألا تزيد المساحة المخصصة للنشاط عن 30 %من مساحة قطعة الأرض، والالتزام باشتراطات الدفاع المدني وألا تزيد فترة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

قطعه أرض رقم ( 1 ) بمجاورة رقم 2

أما القطعة الرابعة والأخيرة رقم (1 ) بمجاورة رقم 2 بمنطقة 455 فدان بمساحة 957 م2 بنشاط تجاري إداري بسعر تقديري 2730 ج / م2، وجاءت الاشتراطات البنائية لتلك القطعة بألا تزيد المساحة المخصصة للنشاط عن 30 %من مساحة قطعة الأرض والالتزام باشتراطات الدفاع المدني، وألا تزيد فترة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.