بمقدم 10 آلاف.. شروط حجز أراضي المقابر في مدينة سوهاج الجديدة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، عددا من المقابر الجاهزة للمسلمين بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، بنظام سداد وشروط معينة.

وتزامنا مع ذلك أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لعدد 905 قطع أراض مقابر مسلمين بمساحة (40م2) للمقبرة، بنظام حق الانتفاع بمدينة سوهاج الجديدة، على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط خلال الفترة من يوم الأحد 5/9/2021 حتى يوم الأحد 3/10/2021، بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

ووفقا لهيئة المجتمعات العمرانية، في حال عدم سداد القيمة المالية المقررة خلال شهرين من تاريخ الاستلام، يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته، وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

وتستعرض «الوطن»، السطور التالية، شروط حجز مقبرة ضمن الطرح، وآلية تخصيص المقابر المطروحة بمدينة سوهاج الجديدة.

شروط حجز مقابر المسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز المقبرة شخصاً طبيعيا (مصري الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز المقبرة من قاطني المدينة.

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة الأولاد القصر) طبقا للوارد بكراسة الشروط.

- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

نظام سداد مقابر المسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

- سيتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه «دفعة حجز»، وذلك مع استمارة الحجز وقت التقديم.

- سداد باقي القيمة قبل الاستلام .

- سداد مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة.

- سداد 1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

آلية تخصيص مقابر المسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، كما سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بها.