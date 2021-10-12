هيئة المجتمعات العمرانية.. حالات سحب قطع الأراضي من الفائزين بها

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، من وقت لآخر، عدد كبير من قطع الأراضي داخل المدن الجديدة، بنظام سداد يسمح للعميل المتقدم لحجز قطعة أرض، بتقسيط باقي ثمن قطعة الأرض، لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك من أجل مواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية بعد ارتفاع أسعارها من قبل السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين.

شروط الحصول على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية

ووضعت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددًا من الشروط للحصول على قطعة أرض من الأراضي الصناعية المطروحة داخل المدن الجديدة بمساحات وأسعار مختلفة.

وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية لأكثر من مواطن، إمكانية الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين عن 4 أفراد في القطعة الواحدة، وذلك عكس وحدات الإسكان الاجتماعى، التي لا يسمح فيها اشتراك أكثر من مواطن.

وفي حالة مخالفة العميل الحاصل على قطعة أرض، الشروط المنصوص عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، والتي حذرت الهيئة العملاء المتقدمين لحجز قطعة أرض، من القيام بها، تسحب فيها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطعة الأرض من العميل بعد فوزه بها، اي إلغاء تخصيص الأرض له.

حالات سحب هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي من الفائزين بها

وتعد من أبرز الحالات التي يجرى فيها سحب قطعة الأرض من العميل الفائز بها، أي إلغاء التخصيص له، هو التصرف في قطعة الأرض، أو التنازل عنها للغير، وفي حالة عدم البناء على قطعة الأرض، خلال المدة التي حددتها الهيئة للبناء، كحد أقصى 5 سنوات.

وفي حالة عدم استكمال العميل المخصص له قطعة الأرض سداد نسبة الـ25% من إجمالي ثمن الأرض، فضلًا عن 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

وتغيير الغرض المخصص من أجله، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحال عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الأرض.