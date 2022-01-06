أسرة بسنت خالد تتهم أصدقاء المتهمين بالتنمر بها وترويج «الترند ماتت»

كشفت مصادر مطلعة في مديرية أمن الغربية، انه التحفظ على عدد من من شباب قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بالغربية، مسقط رأس الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار الالكتروني من جانب عدد من شباب القرية وأحد المدرسين.

أصدقاء المتهمين

واوضحت مصادر من أسرة الطالبة بسنت خالد، أنها تعرضت إلى تنمر جديد من بعض أصدقاء المتهمين بترديدهم وترويجهم لعبارة «الترند ماتت» ، وإرسال فيديوهات وصور مفبركة للأسرة، ما دفعها لإخطار الأجهزة الأمنية بذلك، وجرى ضبط بعض أصدقاء المتهمين، وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

حبس المتهمين

كانت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية، قررت حبس متهمين اثنين في واقعة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل وافشاء أسرار الحياة الخاصة، وكانت نيابة مركز كفر الزيات، أجرت تحقيقات موسعة مع المتهمين لأكثر من 10 ساعات متواصلة، وتم الاعتراف تفصيلياً بالواقعة.

سماع أقوال الأسرة

ويوم الثلاثاء الماضي، استمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة الضحية و9 من زملائها، ثم انتقلت جهات التحقيق إلى منزل الطالبة بسنت خالد لمعاينة الغرفة التي كانت تقيم بها والاستماع إلى أقوال والدتها «قعيدة الفراش»، وتعاني من أزمة صحية وجلطة قلبية، وذلك بعد الانتهاء من سماع أقوال والدها وزملائها في سراى النيابة.

وأكد والد بسنت خالد أكد أن ابنته حافظة لكتاب الله تعالى وليست من الفتيات الرغبات في التعارف بالشباب وأن المتهمين سعوا كثيرا للتقرب منها وكانت تصدهم، وأنه عرف بتداول صور وفيديوهات مفبركة لإبنته يوم الواقعة، وقرر التحدث معها عقب أداء صلاة الجمعة، غير أنه فوجئ أنها تناولت حبة حفظ الغلال السامة وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك.