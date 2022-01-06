استجابة لـ«الوطن».. غلق مسجد «أبو غنام» الأثري بكفر الشيخ لتسريب مياه الأمطار

استجابت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، لما نشرته «الوطن»، حول مناشدة أهالي مدينة بيلا في المحافظة، بسرعة ترميم وإغلاق مسجد «أبو غنام» الأثري، إثر تسريب كميات كبيرة من مياه الأمطار داخل المسجد ما يُشكل خطرا على المصلين، وقامت اللجنة الهندسية بمديرية الأوقاف بزيارة المسجد مقررة إغلاقه لحين عرض تقرير على وكيل الوزارة بحالته والذي سيُعرض على وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة.

إغلاق المسجد جاء حفاظا على سلامة رواده

وقال مصدر بمديرية أوقاف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنه جرى اتخاذ قرارا بإغلاق المسجد حفاظا على سلامة وصحة رواده من أهالي لمدينة، ولحين بحث ترميمه مع وزارة الآثار، حيث أنه سُجل أثريا عام 2000 ليكون أحد الآثار الإسلامية بالمحافظة، لكنه يخضع إداريا لإشراف وزارة الأوقاف، وسيجرى عرض تقرير مفصل على وزير الأوقاف لبحث إمكانية ترميمه.

وكان رواد مسجد البيلي أبو غنام، عبروا عن تخوفهم لسقوط المسجد إثر تسريب كميات كبيرة من مياه الأمطار لحقت ضررا بالسجاد ومحتويات المسجد، حيث أكد محمد حسن، أحد رواد المسجد، أن موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة وسقوط الأمطار الغزيرة كشفتا عن عيوب في سقف المسجد، إذ تسربت المياه من مناطق مُتعددة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى، بل تكررت مرات عديدة خلال السنوات الماضية، ما ألحق الضرر بمُحتويات المسجد من سجاد و«كنب».

مسجد أبو غنام عمره 739 عاماً

ويعتبر مسجد الشيخ سيدي سالم البيلي أبوغنام، القطب الصوفي الذي ذاع صيته منذ مايقرب من 739 عاماً، تُحفة فنية ومعمارية نادرة، حيث يمتاز بواجهاته الشاهقة، وله 4 مداخل تقع على أربعة شوارع مختلفة، فأما المدخل الرئيسي يقع المنتزه الخاص بالمسجد، «منتزه أبوغنام»، ويؤدي المدخل إلى حجرة على يسار الداخل مغطاة بقبة تم بناؤها من الطوب وتعتبر تحفة فنية رائعة، أسفلها مقصورة نحاسية كبيرة بها ضريح مؤسس المسجد «سيدي سالم البيلي أبوغنام» الذي توفي سنة 632 هجرية، واثنين من أولاده هما «محمود وغنام»، ودفنا معه في ضريحه بالمسجد.