قافلة «بين سينمائيات» تطلق برنامج «كارت بلانش» لعرض 12 فيلما في 2022

تطلق قافلة «بين سينمائيات»، اليوم الخميس، برنامجها الجديد «كارت بلانش» للعروض السينمائية خلال العام 2022، وهو عبارة عن رحلة سينمائية على مدار شهور السنة، إذ يتضمن البرنامج عرض 12 فيلمًا تسجيليًا وروائيًا، عربيًا وأجنبيًا على مدار العام، إضافة إلى حوارات مفتوحة أون لاين بين 24 مخرجة، بحضور الجمهور من مصر والعالم العربي، وذلك من خلال موقع «بين سينمائيات».

ويأخذنا «كارت بلانش» في رحلة سينمائية جديدة كل شهر من شهور عام 2022 من خلال إعطاء الكارت لواحدة من السينمائيات لتتولى قيادة الرحلة، إذ تقترح فيلمها المفضل لسينمائية أخرى ليتم عرضه لمدة أسبوع على موقع القافلة بداية من الخميس الأول من كل شهر حتى نهاية الأسبوع، إذ تنتهي أيام العرض بمناقشة أونلاين تديرها حاملة الكارت بلانش مع ضيفتها مخرجة الفيلم في الخميس الثاني من كل شهر.

مشاهدة12 فيلما من خلال «كارت بلانش»

وقالت المخرجة أمل رمسيس، مديرة ومؤسسة قافلة بين سينمائيات، إن برنامج «كارت بلانش» هو جزء من مساعي القافلة لتوسيع شبكتها من المخرجات من خلال تقديم كل مخرجة لمخرجة أخرى، حيث أن اختيار كل مخرجة يلقي الضوء على طبيعة الأفلام التي تشكل وعيها السينمائي وما الذي يجعلها ترتبط بفيلم ما كصانعة أفلام.

وتابعت: «عادة نرى الأفلام من وجهة نظر الجمهور أو النقاد لكن هذه التجربة تجعلنا نكتشف زوايا جديدة ومختلفة في الأفلام ربما لا ننتبه لها خلال المشاهدة، فالمخرجين لا يعيشون في جزر معزولة وإنما هناك حالة من التفاعل بين صناع الأفلام وبعضهم البعض، لذا فإن (كارت بلانش) يقربنا أكثر من ما الذي نحبه كمخرجين في أفلام بعضنا البعض».

أمل رمسيس: أتمنى أن يكون «كارت بلانش» جذابا للجمهور

وأضافت «رمسيس» أن عروض الأفلام في برنامج «كارت بلانش» مفتوحة على تفضيلات المخرجات المتنوعة، فبعضها أفلام حديثة وأخرى قديمة، عربية وأجنبية، روائية وتسجيلية، إضافة إلى أن كل مخرجة تدير حوارًا بحضور الجمهور مع المخرجة التي اختارت فيلمها وهو ما يطرح أسئلة جديدة ويضفي ثراء وتنوع على تجربة المشاهدة فكأننا نرى مخرجات من عيون مخرجات.

وأشارت أنها تتمنى أن يكون «كارت بلانش» جذابا للجمهور لأنه برنامج متنوع ليس فقط في اختيار الأفلام وإنما أيضًا في تقديم أصوات ورؤى المخرجات، وقالت: «في كل شهر نتعرف أكثر على مخرجتين وفيلم. فيقترب الجمهور أكثر من عالم مخرجتين ربما لا يعرف عنهما وعن أعمالهما الكثير، وبذلك يضرب عصفورين بحجر».