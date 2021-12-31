مسرحية سامح حسين على مسرح «الثقافة» في الأقصر مجانا بمناسبة رأس السنة

يُقام على مسرح قصر ثقافة الأقصر بمنطقة العوامية، مساء اليوم، مسرحية «حلم جميل» للفنان سامح حسين وسارة درزاوي، وعدد من الممثلين الشباب بالمسرح الكوميدي مجانا دون رسوم، للمرة الثانية على قصر الثقافة، لليوم الثاني على التوالي، بحضور عدد من الأهالي، إذ حضر العرض الأول للمسرحية، مساء أمس، عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، ومواطنين من أهالي قرى مبادرة حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت، على أن يجر عرض المسرحية حتى الاثنين.

«حلم جميل» بطولة سامح حسين

ومسرحية «حلم جميل» هي مسرحية كوميدية من تأليف طارق رمضان، ومن إخراج إسلام إمام، ويقوم بالبطولة، الفنان سامح حسين، سارة درزاوي، بالإضافة إلى عزت زين، وأحمد عبدالهادي، ورشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، كما إن الديكور من تنفيذ حازم شبل، والملابس تنفيذ نعيمة عجمي، والموسيقى هشام جبر، أما عن أغاني المسرحية فهي طارق علي.

مسرحية «حلم جميل» في الأقصر

وكان الفنان سامح حسين، روج للمسرحية الجديدة «حلم جميل»، عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، في أول عرض لها، معبرا: «قريبا إن شاء الله المسرحية الكوميدية حلم جميل، إنتاج المسرح الكوميدي على المسرح العائم بالمنيا»

وآخر أعمال الفنان سامح حسين المسرحية، هي «المتفائل»، وتلك المسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومي، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام وهي مستلهمة من رواية كانديد لفولتير، المسرحية بطولة كلًا من الفنان سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، فضلا عن عدد من نجوم فرقة المسرح القومي.