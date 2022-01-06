تفريغ 3 آلاف طن رخام وتداول 29 سفينه بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة مالطية لتفريغ 3 آلاف طن رخام، بالإضافة إلى تداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد ما بين دخول وخروج ورسو السفن على أرصفة الموانئ.

استقبال السفينة الثالثة خلال أسبوع لتفريغ 3 آلاف طن رخام

وأوضح بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن السفينة AQASIA جنسيتها من مالطا ويبلغ طولها 95 مترا والغاطس 6 أمتار، دخلت ميناء غرب بورسعيد وذلك لتفريغ 3 آلاف طن رخام بالميناء.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعتبر الثانية التي تدخل الميناء هذا الأسبوع بعد السفينة HALA STAR التي قامت بتفريغ 4 آلاف طن رخام.

دخول 4 سفن بميناء شرق بورسعيد

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

وفي هذا الصدد أشارت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.