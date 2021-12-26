الإنقاذ البحري ينتشل جثة صاحب لانش في ميناء غرب بورسعيد

انتشل رجال الإنقاذ البحري ببورسعيد، جثة صاحب لانش من المياه داخل باب 20 جمركي في ميناء غرب بورسعيد وسط ظروف غامضة، وكان اللواء حسنى عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارا من مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل يفيد بوصول «حسن مصطفي محمود» 41 سنة، جثة هامدة، بادعاء غرق داخل باب 20 جمركي بميناء غرب بورسعيد.

انتشال الجثة بجوار اللانش على رصيف باب جمركي 20

وتبين لرجال البحث الجنائي بميناء بورسعيد، أن صاحب اللانش كان موجودا أعلى اللانش عند رصيف باب جمركي 20، ولم تتضح أسباب سقوطه في الماء وادعي بعض شهود الحادث إنه ربما يكون أصيب بغيبوبة سكر.

انتظار تقرير الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الغرق

وأمر مدير أمن بورسعيد بوضع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وانتظار تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثمان لمعرفة أسباب حادث الغرق.

يذكر أن بورسعيد قد شهدت أمس تفحم جثة مسنة فى العقد التاسع من عمرها تعيش وحدها بمنزلها فى شارع الأزهر والبلدية بحي المناخ وتعاني من أمراض الشيخوخة وضعف السمع.

التحريات الأمنية: انقطاع التيار الكهربائي لإجراء أعمال صيانة

وتبين من التحريات التى أجريت تحت إشراف اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد وبقيادة العقيد أحمد العيسوى، أن الكهرباء انقطعت فجأة عن منزلها واضطرت لإشعال الشموع لتنير المنزل وأثناء وجودها بمطبخ المنزل لتجهيز الإفطار سقط سقف المطبخ الخشبى عليها فاحتجزها عن الخروج من المطبخ والفرار.

فاشتعلت نيران الشمعة بملابسها واحترقت ووصل الحريق إلى الصالة وتمكنت إدارة الإطفاء والحماية المدنية برئاسة اللواء هاني المهدي من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المنازل الأخرى الخشبية وكذلك وجود فرن به كمية كبيرة من الأخشاب أسفل المنزل.