الإفتاء توضح أفضل الأدعية أثناء السجود.. أبرزها الصلاة على النبي

السجود أثناء الصلاة هي أكثر اللحظات التي يكون العبد فيها قريبا إلى الله عز وجل، ولهذا دوما ما يتساءل الكثير من الناس عن أفضل ما يقال في هذه اللحظة، سعيا ورغبةً في اغتنام خير هذه اللحظة، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها في بث مباشر على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الصلاة على النبي خير العبادات

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ من أفضل ما يقول العبد أثناء السجود هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الصلاة على النبي من خير العبادات، فهو يزيد حسنات المؤمن ويكفر عن سيئاته، وأشار إلى قوله تعالى: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب: 56)، كما لفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « مَن صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا» رواه مسلم وغيره.

وأكد «محمود»: «أثناء السجود يمكن للمسلم أن يدعوا بما يشاء من خير الدنيا ونعيم الآخرة»، مؤكدا أن رأي الحنابلة يقول أن الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة لا يجوز، عار تماما من الصحة، موضحا: «المُصلي يجوز له الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ولا يوجد إثم في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد».

أفضل أدعية في السجود

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى عدد من أفضل الأدعية التي يحبذ للمرء ترديدها أثناء السجود، وهي:

- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.

- اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.

- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك.

- لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

- اللهم اغفر ذنبي كله دقة وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.