هل يجوز طباعة آيات القرآن الكريم على العملات؟.. دار الإفتاء تجيب

ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يجوز طباعة آيات القرآن الكريم على العملات، لأن ذلك يخل بقدسيته ويعرضه إلى اللمس ممن هو غير طهارة، خاصة أنه ليس هناك أي ضرورة تدعو إلى كتابة القرآن على العملات، لذلك يجب المحافظة عليه وتكريمه.

عدم جواز طباعة آيات القرآن الكريم على العملات

وأضافت عبر فتوى رسمية نشرتها على موقعها الرسمي، ردًا على سؤال: «ما الحكم في طبع آية من القرآن الكريم على العملات المتداولة بين الناس؟»، أنه يجب تقديس القرآن الكريم وتكريمه والابتعاد عن أي شيء يخل من ذلك، خاصة أنه لا يجوز مس القرآن الكريم ولا شيء من آياته إلا بغلاف منفصل للمحدث حدثًا أصغر -غير المتوضئ- ولا المحدث حدثًا أكبر -الجنب- والحائض والنفساء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» رواه البيهقي.

التدين والإيمان لله وحده

وكان مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قد قال في بيان له، إن التدين والإيمان لله وحده، وليس من المطلوب للإنسان أن يثبت تدينه في كل وقت من الأوقات للذين يبحثون وراء النيات والمهتمين بالتدين الشكلي والظاهري، حيث قال تعالى: «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الأنعام: 162)، علاوة على قوله سبحانه وتعالى: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ» (البينة: 5).

وأشار إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»، موضحًا أن المسلم الذي لديه تدين حقيقي تكون شخصيته وحقيقته في العلن والخفاء واحدة، ولا يستغل شيء لتحقيق مصلحة، ولذلك فإن الشخص الذي يستغل حاجة الناس باستخدام الدين يكون غاشًّا للآخرين.