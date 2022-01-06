التحقيق مع المدرس المتهم بالتنمر بـ«بسنت خالد».. وسماع أقوال 35 طالبا

تجري جهات التحقيق، في واقعة وفاة بسنت خالد، ضحية الابتزار الإلكتروني، تحقيقات موسعة مع المدرس «ع. م.»، المتهم بالتنمر بالطالبة أثناء حصة درس خصوصى، قبل ساعات من تناولها «حبة الغلة» ووفاتها منتحرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من تحديد هوية المدرس، وإلقاء القبض عليه.

سماع أقوال 35 طالبا

وكشفت مصادر أمنية، عن استدعاء 35 طالبا من أجل سماع أقوالهم، حول واقعة التنمر بالطالبة بسنت خالد، المتهم فيها المدرس.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، في تصريحات سابقة، أنه فور تقديم بلاغ من أسرة الطالبة بسنت ضحية الابتزار الالكتروني، يتهم مدرس بالتنمر بالطالبة ويتضمن اسمه الثنائي فقط، تم تشكيل فريق بحث من أجل معرفة هوية المدرس.

وبالفعل نجحت الأجهزة الأمنية في الوصول إليه، وتبين أنه يدعى «ع. م.»، مدرس مادة الكيمياء، ومقيم بقرية دلبشان، مركز كفر الزيات، وهي قرية مجاورة إلى قرية الطالبة، وتم ضبطه وأخطار النيابة العامة من أجل عرضه على النيابة.

حبس المتهمين 4 أيام

تأتي تلك الخطوة، بعد صدور قرار بحبس متهمين اثنين رئيسين بتزييف صور الفتاة المتوفية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اعترافهما تفصيليا بالواقعة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مفاجآت جديدة في القضية التي تحولت إلى حديث الرأى العام على مدار الأيام الماضية ولاقت حالة كبيرة من التعاطف مع الفتاة المتوفية ضحية الابتزاز الالكتروني.