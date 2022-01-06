مأساة «بسنت» تتكرر في الهرم.. «حبيبة» تتهم شابا بابتزازها بصور مفبركة

على طريقة واقعة الابتزاز التي تعرضت لها طالبة الغربية بسنت خالد، فوجئت طالبة في المرحلة الثانوية بالجيزة بتلقيها تهديدات من شاب اخترق حسابها الخاص على موقع «فيس بوك» وتمكن من الحصول على صورها الخاصة وأرسل إليها رسائل تهديد طالبا منها إقامة علاقة جنسية معه، وذلك حسب أقوال الطالبة في محضر رسمي.

ابتزاز الطالبة «حبيبة» بنشر صور مفبركة لها

وأفادت تحريات مباحث الجيزة التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن والد الطالبة توجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر بلاغًا بالواقعة بعد أن أخبرته ابنته بتلقيها تهديدات من شاب عبر اتصال هاتفي من رقم محدد، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عن طريق التنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة تم إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه طالب وعثر بحوزته على هاتف محمول وجهاز لاب توب وأنه نجح في ابتزاز الفتاة.

التحريات: الفتاة تلقت اتصالا من المتهم

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن والد الطالبة «حبيبة» البالغة من العمر 17 سنة، فوجئ بها تخبره أنها تلقت رسائل تهديد بالابتزاز من صاحب رقم لا تعرفه وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، بعد أن أرسل لها مجموعة صور مفبركة تمكن من فبركتها بعد الاستيلاء على عدة صور لها من حسابها بموقع «فيس بوك»، وأن الفتاة حضرت بصحبة والدها وحررت محضرًا رسميا بالواقعة.

المتهم : حصلت على الصور من الفتاة

ووفق تحريات المباحث، حول الواقعة، اعترف المتهم في محضر الشرطة أمام العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم بأنه نجح في الحصول على الصور الخاصة بالفتاة عن طريقها، ودون اختراق حسابها على «فيس بوك» حسبما زعمت، وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الابتزاز، وتحفظت أجهزة الأمن على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب عُثر عليه على مجموعة من الصور تخص الفتاة.