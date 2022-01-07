قيود كورونا ومقاطعة هوليوود يهددان حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب»

أزمة كبيرة تواجهها النسخة الـ79 من حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب»، إذ لم تجد حتى الآن، منصة لإذاعة الحفل المقام 9 يناير الجاري، في فندق «ذا بيفرلي هيلتون» بمدينة لوس أنجلوس، ضمن حملة مقاطعة حفل توزيع الجوائز الشهير، بسبب اتهامات للرابطة المنظمة للجوائز بالعنصرية والتمييز على أساس الجنس.

«جولدن جلوب» دون سجادة حمراء ونجوم وجمهور

أعلنت شبكة التلفزيون الأمريكية «NBC»، في 10 مايو الماضي، أنها لن تبث الحفل عبر التلفزيون، دعماً لمقاطعة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، من قبل العديد من الشركات الإعلامية بسبب الجهود غير الكافية لزيادة تنوع عضوية المنظمة، وقالت إنها قد تقوم ببث الحفل التلفزيوني في عام 2023 إذا نجحت الجمعية في جهودها لإصلاح تنظيمها.

ولم تقتصر المقاطعة على محطات البث التلفزيوني فقط، لكن النجوم أيضا الذين أعلنوا مقاطعتهم للحفل ليكون الحفل دون سجادة حمراء أو نجوم.

ومن جانبها كشفت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المنظمة لحفل جوائز «جولدن جلوب»، أنها لا تزال تخطط لعقد النسخة الـ 79 من حفل توزيع الجوائز 9 يناير 2022، مع أو بدون بث تلفزيوني، ولكن إذا لم تتمكن الرابطة من العثور على شريك ليحل محل شبكة «NBC»، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ حفل النسخة الـ 36 في عام 1979، حيث لم يكن لدى المنظمة بث تلفزيوني.

إجراءات احترازية صارمة على حضور «جولدن جلوب»

سيعقد الحفل إلى حد كبير خلف أبواب مغلقة بموجب بروتوكول مواجهة فيروس كورونا الصارم بسبب الوضع الحالي لمتغير «أوميكرون» في لوس أنجلوس، حيث أعلنت الرابطة إقامة الحفل دون جماهير ويقتصر الحضور على عدد محدود، وسيكون على جميع الحاضرين الحصول على تلقيح كامل بالإضافة إلى جرعة معززة، واختبار «PCR» سلبي، ارتدِ قناعًا للوجه أثناء التواجد في المكان والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

سيقتصر الحضور على أولئك المرتبطين بالمجموعات التي تلقت دعمًا خيريًا من رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، ومن المتوقع أن يقدموا الحفل أيضا، بينما لن يحضر أي مرشحين أو ضيوف أو وسائل إعلام معتمدة، ولكن من المتوقع أن يتم بث الحفل على الأنترنت.