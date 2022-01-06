بايدن يهاجم ترامب في ذكرى اقتحام الكونجرس: جمع العصابات لمهاجمة الديمقراطية

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب في الذكرى الأولى لاقتحام الكونجرس الأمريكي من جانب أنصار ترامب، مشيرا إلى أنه جمع عصابات بهدف منع الانتقال السلمي للسلطة.

الرئيس الأمريكي: ترامب شجع على الاقتحام لمنع الانتقال السلمي للسلطة

وقال بايدن، اليوم الخميس، خلال كلمة ألقاها في مبنى الكابيتول بواشنطن، إن ترامب حاول منع الانتقال السلمي للسلطة في البلاد، عبر تشجيع اقتحام الكابيتول، مشددا على ضرورة عدم تكرار هذا الحدث على الإطلاق، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

جاء ذلك بمناسبة مرور عام على اقتحام مبنى الكابيتول الذي يضم الكونجرس الأميركي، من جانب أنصار ترامب، وهو الحدث الذي هز الولايات المتحدة وقتها، وأثار إدانات واسعة داخلها وخارجها.

بايدن: في هذا المكان المقدس هوجمت الديمقراطية

وخلال كلمته، قال بايدن: في هذا المكان المقدس، هوجمت الديمقراطية، قبل عام، كما أن إرادة الشعب كانت تحت الهجوم، وواجه الدستور أكبر تهديد له.

وأضاف بايدن: الرئيس (يقصد ترامب) لم يخسر الانتخابات (فقط)، بل حاول أن يمنع الانتقال السلمي حين اقتحمت تلك العصابات مبنى الكابيتول، لكنهم أخفقوا. ولا يبنغي أن يحدث ما حدث مرة أخرى.

وتابع الرئيس الأمريكي: شاهدنا رئيسا سابقا يجمع العصابات وهو يجلس في البيت الأبيض ويراقب كل شيء على التلفاز ولم يفعل أي شيء في الوقت الذي كانت حياة الناس معرضة للخطر.

ولفت بايدن إلى أن العصابات التي جمعها ترامب اقتحمت الكابيتول، وهشمت الزجاج وكسرت الأبواب واستعملت الأعلام الأميركية كرماح، وأطلقوا النيران على الشرطة، وأصبوا أكثر من 140 منهم.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن الرئيس الأمريكي قوله أيضا إن الهجوم على الكابيتول كان يهدف لتقسيم الولايات المتحدة.

هاريس: لو نجحوا لإنعدم القانون وساد العنف والفوضى

ومن ناحيتها، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، في كلمة بهذه المناسبة: إن المهاجمين لم يستهدفوا فقط حياة القادة المنتخبين في أميركا أو بناية الكابيتول، بل كانوا يريدون مهاجمة المؤسسات والقيم الأميركية، التي ضحى الكثيرون من أجلها.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي: في السادس من يناير كلنا رأينا، ما ستبدو عليه أمتنا، لو أن القوى التي تبحث عن تفكيك ديمقراطيتنا نجحت في ذلك، لانعدم القانون وساد العنف والفوضى.

وتابعت هاريس: مررنا بلحظة هشاشة للديمقراطية خلال اقتحام الكابيتول"، وتابعت: "لا يمكن أن نسمح للعصابات التي تسعى لنشر الأكاذيب بتحديد مستقبلنا".