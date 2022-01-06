«السوشيال ميديا» تحتفي بمواجهة بايدن عاصفة ثلجية حاصرت طائرته الرئاسية

أثار حصار عاصفة ثلجية لطائرة الرئيس جو بايدن الرئاسية، وطريقة مواجته لها رغم تقدمه في العمر، تفاعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قارنوا بين ما فعل، وما أقدم عليه سلفه السابق دونالد ترامب، في مناسبة شبيهة سابقا.

أحد مستخدمي «توتير»: بايدن لا يبدو خائفا مثلما كان ترامب

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، عن أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قوله: إن الرئيس بايدن يبدو قويا في الطائرة الرئاسية، وليس خائفا مثلما كان الرجل الآخر «في إشارة إلى دونالد ترامب».

وأشارت الصحيفة إلى ما كتبه مستخدم آخر؛ إذ قال: «تذكر في نوفمبر 2018 عندما قرر ترامب أن يبقى في فندق باريسي بدلا من أن يتحرك بسيارته 50 ميلا لكي يكرم ذكرى ضحايا أمريكا في الحرب، وذلك لأنه لم يشأ أن يبتل شعره».

الرئيس الأمريكي يغادر طائرته الرئاسية وسط العاصفة الثلجية

وتمكن الرئيس جو بادين من مغادرة طائرته الرئاسية، بعدما تمكن العاملون في المطار من جلب السلم إلى الطائرة، وتظهره الصور وهو وينزل في ظل استمرار العاصفة الثلجية التي تكاد تحجب الرؤية.

وكان طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اضطرت إلى الهبوط وسط ظروف جوية سيئة، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية كثيفة العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الاثنين الماضي.

وتسبب تساقط الثلوج بإيقاف تحليق مروحية جو بايدن، الذي اضطر إلى الانتظار داخل طائرته لمدة تقترب من 30 دقيقة، حتى يتمكن طاقم قاعدة أندروز الجوية من إحضار سلم إلى باب الطائرة، ليغادر الرئيس الأمريكي بعدها.