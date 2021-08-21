براءة عنصر من الشرطة قتل مواطنة أمريكية خلال أحداث اقتحام الكونجرس

أصدرت شرطة «الكابيتول» الأمريكي، قرارا ببراءة عنصرها الذي قتل المواطنة والعسكرية السابقة في القوات المسلحة الأمريكية، أشلي بابيت، بالرصاص خلال أحداث اقتحام الكونجرس، في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «قيادة شرطة الكابيتول» في وثيقة داخلية، حسب تقرير نشرتها قناة «إن بي سي» الأمريكية، إنه لن تتخذ أي خطوات لاحقة في إطار هذه القضية.

وزارة العدل الأمريكية أغلقت قضية مقتل بابيت في أبريل الماضي

وأغلقت وزارة العدل الأمريكية، قضية مقتل بابيت في أبريل الماضي، حينما توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد أسس قضائيا لملاحقة رجل الشرطة الذي قتلها.

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 6 يناير الماضي، مقر الكونجرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم بابيت التي قتلت برصاص عنصر من قوات الأمن.

وفي يونيو الماضي، صادق مجلس النواب الأمريكي، على مبادرة لتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في أحداث اقتحام مجمع «الكابيتول»، وصوت في ذلك الوقت 222 عضوا في المجلس لصالح إقرار مشروع القانون، بينما عارضه 190 مشرعا.

وفي أواخر يوليو الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها تعتزم تعيين جمهوريين، بينهم معارضون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في لجنة مكلفة التحقيق في عملية اقتحام مناصرين للأخير مقر الكونجرس في 6 يناير الماضي.

وقبض على حوالي 535 من مثيري الشغب منذ الهجوم، فيما لم ينجح الإدعاء الأمريكي إلا في توجيه التهم وإدانة عدد قليل من المشتبه بهم، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».