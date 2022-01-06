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عاجل.. إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بكورونا: فاصل قصير ونواصل

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أحمد حسين صوان
06:21 م | الخميس 06 يناير 2022
لميس الحديدي

لميس الحديدي

كشفت مصادر إعلامية، إصابة الإعلاميين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي، بفيروس كورونا، مطالبًا الجمهور بالدعاء لهما لحين التماثل للشفاء.

وكتب أديب، عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلًا: «أنا ولميس عندنا كورونا.. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة.. فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا».

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