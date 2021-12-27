لميس الحديدي: «كنا عايشين في كابوس بسبب انقطاع الكهرباء قبل 2014»

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالمشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في صعيد مصر، فذكرت أن الرئيس السيسي افتتح اليوم محطة بنبان للطاقة الشمسية، وعددًا من المشروعات الأخرى في قطاع الكهرباء، بعد فترة من معاناة مصر من أزمة انقطاع التيار ما بين عامي 2012 و 2014، موضحة أن مدينة الانتاج الاعلامي كان لها قصة شهيرة في السابق مع أزمة انقطاع الكهرباء، إذ انقطعت الكهرباء وتأخر موعد البرنامج حينها «هنا العاصمة» الذي كان يعرض على شاشة «cbc».

كنا نعيش «كابوس» في الماضي متمثل في انقطاع الكهرباء

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن التيار الكهربائي في إحدى المرات انقطع أثناء تواجدها على الهواء، «إحنا كنا عايشين في كابوس اسمه كهرباء»، مؤكدة أن قصة انقطاع الكهرباء المتكرر ليست ببعيدة، ورغم أن كل مواطن من الوارد أن يكون له قصة وحكاية مع انقطاع الكهرباء «بس إحنا بننسى بسرعة، كنا على طول ما بين مولدات أو الشمع أو الموبايلات والأجهزة التي كانت تحافظ على قوة التيار خشية من احتراق الأجهزة، كانت فترة صعبة».

استثمارات قطاع الكهرباء وصلت لـ 355 مليار جنيه

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أنه لم يتخيل أحد ولم يتصور أي شخص أن كل هذه الأمور تختفي في سنوات قليلة، وأصبح هناك استثمارات في قطاع الكهرباء تقدر بـ 355 مليار جنيه، وأخرجت مصر من كابوس الكهرباء، «خرجنا من كابوس انقطاع الكهرباء خاصة في الصيف مع الأحمال إلى دولة بتصدر الكهرباء ولديها ربط كهربائي مع دول الجوار، ليس ذلك فقط بل دولة تملك محطة بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وهي الرابعة عالمياً والأولى إفريقياً وفي الشرق الأوسط».