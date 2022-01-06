السيسي: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تمييز.. «هنعيش فيها بأمان مع بعض»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الطريق الذي بدأته مصر هو طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون أي فارق أو تمييز: «الجمهورية الجديدة للجميع، هنعيش فيها بسلام وأمان مع بعض، وخلي بالكم وبقول الكلام ده لكل المصريين، اوعوا حد يدخل بيننا أو يفتتنا لأن ده مش هينتهي».

السيسي: لازم تعرفوا إن اللي حامي البلد دي ربنا

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مقر كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد: «يا رب عيني على كده، والبلد بلدنا كلنا وتسعنا كلنا وإحنا في بيت من بيوت ربنا.. ولازم تعرفوا إن اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالي».

السيسي للأقباط: خلوا بالكم من البابا تواضروس

وهنأ الرئيس السيسي جميع أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، كما هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً أن الرجال دائما توزن في المواقف والظروف الصعبة، «مش عايزين نقلب في كلام مالهوش لازمة يعني، لكن قداسة البابا خلوا بالكم منه».